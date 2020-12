Intervista di Michela Cotelli

Da tre settimane, stando ai parametri, la Lombardia è già in zona gialla, ma solo da domenica entreranno in vigore nel norme previste (tra cui riapertura di bar e ristoranti), quindi dopo la pubblicazione del nuovo decreto da parte del ministro alla salute Roberto Speranza. Lo spiega in questa intervista il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, che aggiunge qualcosa anche in merito ai divieti di spostamenti tra comuni nei giorni di Natale, Santo Stefano, primo dell’anno e Epifania. “Temo non ci sia la volontà del governo di modificare neanche in quei giorni una misura che anche dal punto di vista sanitario non ha molto senso. E’ una cosa priva di qualunque logica anche da questo punto di vista. Capisco che una persona messa di fronte a scelte illogiche possa decidere di contravvenire, ma non la giustifico. Dobbiamo tutti insieme cercare di remare nella direzione giusta. Ritengo questa limitazione inutile, ma bisogna rispettarla.

Intanto, sono scesi a 6 i ricoverati Covid nel reparto di terapia intensiva all’ospedale di Cremona, dove fino a qualche giorno fa i 10 posti disponibili erano tutti occupati. E’ l’ultimo aggiornamento arrivato dall’Asst di Cremona, che evidenzia una situazione in via di miglioramento, pur con tutte le cautele del caso. Altri 12 pazienti sono ricoverati in Pneumologia, 13 in malattie Infettive e 24 nell’Area Covid. Complessivamente i pazienti con Coronavirus ricoverati a Cremona sono 55 e altri 31 all’Oglio Po: 5 in terapia intensiva e 26 in area Covid. 86, quindi i ricoverati con Coronavirus presso l’Asst cremonese. gb