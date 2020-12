Sono 50 i nuovi casi positivi accertati in provincia di Cremona da parte di Regione Lombardia. In totale, sul suolo regionale, sono invece 2.093 i nuovi positivi con 24.229 tamponi effettuati (8,6%). Milano fa registrare l’incremento più alto (+683), seguito da Varese (+275) e Brescia (+231).

Sono 4.581 i nuovi guariti o dimessi e continuano a calare sia i ricoverati (-114) che quelli in terapia intensiva (-18). 172, invece, i nuovi decessi riscontrati rispetto a ieri: un dato più che doppio rispetto a ieri, quando le vittime erano state 69.

In Italia, invece, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 16.999 nuovi casi di coronavirus su 171.586 tamponi effettuati (9,9%). I decessi sono stati 887, mentre rispetto a ieri ci sono 29 pazienti in meno ricoverati in terapia intensiva.