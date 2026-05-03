Cremona: da Ceraso la proposta di un corso prematrimoniale laico

Maria Vittoria Ceraso ha presentato in Consiglio Comunale a Cremona un ordine del giorno riguardante l’attivazione di percorsi specifici per la preparazione al matrimonio o unioni civili e la divulgazione di informazioni sul tema.

Nel documento si legge che “la crisi del matrimonio è ampiamente riconosciuta come un fenomeno che travalica la sfera privata delle coppie, costituendo un vero e proprio affare di interesse per la società civile e la tenuta del tessuto sociale. L’aumento delle separazioni, dei divorzi e il calo costante delle nozze indicano un cambiamento profondo nei legami sociali e familiari“.

“I dati statistici pubblicati dal Comune di Cremona parlano di un totale complessivo di 304 matrimoni nel 2001, mentre nel 2023 si sono contati solo 181 tra matrimoni e unioni civili“.

Maria Vittoria Ceraso cita come esempio il Comune di Milano, che “in collaborazione con l’Ordine degli avvocati di Milano e con l’Ordine degli psicologi della Lombardia, ha avviato un progetto unico nel suo genere in Italia, ovvero un corso prematrimoniale laico e gratuito per coloro che si apprestano a contrarre matrimonio e unione civile. Nei cicli organizzati nel corso del 2025 hanno partecipato circa 900 persone”.

Ceraso chiede quindi al Sindaco e alla Giunta di “avviare, sul modello sperimentato dal Comune di Milano, un corso prematrimoniale laico e gratuito rivolto alle coppie residenti nel territorio comunale di Cremona che intendono celebrare un matrimonio in sede civile, per accompagnare le coppie verso decisioni più consapevoli, approfondendo aspetti giuridici, relazionali e comunicativi della vita matrimoniale”.

Il documento sarà discusso nella Commissione consiliare Giovani Formazione Sport e Politiche per la Famiglia questo martedì (5 maggio).

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