Cremona: da Ceraso la proposta di un corso prematrimoniale laico
Con l'obiettivo di contrastare il calo dei matrimoni, la proposta di introdurre corsi prematrimoniali ispirati al modello Milano
Maria Vittoria Ceraso ha presentato in Consiglio Comunale a Cremona un ordine del giorno riguardante l’attivazione di percorsi specifici per la preparazione al matrimonio o unioni civili e la divulgazione di informazioni sul tema.
Nel documento si legge che “la crisi del matrimonio è ampiamente riconosciuta come un fenomeno che travalica la sfera privata delle coppie, costituendo un vero e proprio affare di interesse per la società civile e la tenuta del tessuto sociale. L’aumento delle separazioni, dei divorzi e il calo costante delle nozze indicano un cambiamento profondo nei legami sociali e familiari“.
“I dati statistici pubblicati dal Comune di Cremona parlano di un totale complessivo di 304 matrimoni nel 2001, mentre nel 2023 si sono contati solo 181 tra matrimoni e unioni civili“.
Maria Vittoria Ceraso cita come esempio il Comune di Milano, che “in collaborazione con l’Ordine degli avvocati di Milano e con l’Ordine degli psicologi della Lombardia, ha avviato un progetto unico nel suo genere in Italia, ovvero un corso prematrimoniale laico e gratuito per coloro che si apprestano a contrarre matrimonio e unione civile. Nei cicli organizzati nel corso del 2025 hanno partecipato circa 900 persone”.
Ceraso chiede quindi al Sindaco e alla Giunta di “avviare, sul modello sperimentato dal Comune di Milano, un corso prematrimoniale laico e gratuito rivolto alle coppie residenti nel territorio comunale di Cremona che intendono celebrare un matrimonio in sede civile, per accompagnare le coppie verso decisioni più consapevoli, approfondendo aspetti giuridici, relazionali e comunicativi della vita matrimoniale”.
Il documento sarà discusso nella Commissione consiliare Giovani Formazione Sport e Politiche per la Famiglia questo martedì (5 maggio).