Punta tutto su un’emergenza che sta silenziosamente erodendo le fondamenta della comunità – il calo demografico – il candidato sindaco per il centrosinistra Vittore Soldo con la sua lista “Insieme”. Soldo parte dai dati che fotografano una realtà soncinese in cui, nel 2023, le nascite sono scese al minimo storico di 42 unità a fronte di 89 decessi. Questa non è solo una statistica, ma un rischio concreto per la sopravvivenza dei servizi essenziali, a partire dalle scuole.

Da qui nasce la proposta di una “Carta Servizi al Cittadino” che trasforma il bonus natalità in un volano per l’economia locale. L’idea prevede l‘erogazione di contributi progressivi per i nuovi nati, che arrivano fino a mille euro dal terzo figlio in poi, ma con un vincolo ferreo: l’80% della somma deve essere spesa sotto forma di “moneta locale” esclusivamente nei negozi di vicinato e nelle farmacie del borgo e delle frazioni. In questo modo, il sostegno alle famiglie diventa simultaneamente un’iniezione di liquidità per i piccoli commercianti. Non manca una clausola di radicamento territoriale, con una quota del contributo che resta vincolata e riscattabile solo dopo un decennio di residenza a Soncino, premiando chi sceglie di far crescere i propri figli nel comune.

“La Carta Servizi diventerà il fulcro digitale del rapporto tra cittadino e Comune”, afferma Soldo. Oltre ai bonus natalità, permetterà di gestire i contributi per le fasce fragili, il pagamento dei servizi scolastici e dei diritti di segreteria, snellendo la burocrazia. Si tratta di una proposta solida: abbiamo già verificato positivamente la copertura di bilancio con una proiezione

a 20 anni.

“Sostenere chi decide di formare una famiglia a Soncino significa investire sulla tenuta delle nostre scuole, dei nostri negozi e della nostra identità,” dichiara il candidato sindaco Vittore Soldo. “Con la Carta Servizi al Cittadino, vogliamo che ogni nuova nascita sia sentita come una risorsa per tutta la comunità, dai genitori ai commercianti.”

Nei giorni scorsi Soldo aveva dffuso il suo programma in altri ambiti attraverso una lettera rivolta alle realtà associative del borgo, nell’ottica di valorizzare il patrimonio storico e culturale trasformandolo in un motore di crescita per il territorio.

“Soncino possiede un patrimonio monumentale e storico di valore inestimabile – scrive Soldo – ma la semplice cura di questa ricchezza non basta più: oggi è necessario mettere a sistema queste risorse affinché diventino strumenti reali di crescita collettiva ed economica”.

Nel documento, il candidato sottolinea il ruolo centrale delle associazioni locali, definendole “l’energia vitale del nostro borgo”: dalla Pro Loco al Circolo Argo, dalla compagnia teatrale Caraval alla Banda Civica, fino alle realtà impegnate nella valorizzazione storica come Castrum Soncini, Aquaria e gli Amici della Rocca. Tuttavia, evidenzia anche alcune criticità, parlando di “una governance frammentata e infrastrutture non più adeguate”.

Da qui la proposta articolata su tre direttrici principali. Il primo punto riguarda la creazione di una Fondazione per il patrimonio, con il Comune come capofila. “Questo strumento permetterà di intercettare bandi e finanziamenti altrimenti inaccessibili”, spiega Soldo, con l’obiettivo di garantire manutenzione costante ai principali beni storici, dalla Rocca alla Casa degli Stampatori, fino alle mura e ai sotterranei.

Il secondo pilastro è dedicato ai giovani e agli spazi culturali. Secondo il candidato, le strutture attuali, come la Filanda, non rispondono più agli standard richiesti. “È prioritario progettare luoghi dedicati ai concerti e alle performance teatrali: spazi che non siano solo contenitori, ma veri centri di aggregazione”, afferma, ribadendo come musica e teatro siano strumenti fondamentali per la crescita delle nuove generazioni.

Infine, il tema della gestione dei flussi turistici. “La crescita turistica deve essere un’opportunità, non un peso per i residenti”, sottolinea Soldo, proponendo un piano basato su parcheggi esterni e navette elettriche per il centro storico, così da sostenere l’economia locale senza congestionare le aree residenziali.

Il candidato conclude aprendo al confronto con associazioni e operatori: “Vogliamo ripensare insieme il governo dei luoghi, trasformando la gestione della cultura in un modello efficiente e capace di generare benessere sociale”.

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