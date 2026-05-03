Cremonese
Cremonese, i convocati: torna disponibile Vardy, unico assente Moumbagna
Il tecnico grigiorosso Marco Giampaolo ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida contro la Lazio, l'attaccante inglese al rientro dopo l'infortunio
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Ecco i grigiorossi convocati da mister Marco Giampaolo per Cremonese-Lazio, sfida valida per la 35ª giornata di Serie A 2025-2026 in programma lunedì 4 maggio alle ore 18:30 allo stadio “Giovanni Zini”. Unico assente nelle fila grigiorosse l’attaccante Moumbagna.
PORTIERI
1 Audero, 16 Silvestri, 69 Nava
DIFENSORI
5 Luperto, 6 Baschirotto, 15 Bianchetti, 23 Ceccherini, 24 Terracciano, 30 Faye M., 55 Folino
CENTROCAMPISTI
2 Thorsby, 3 Pezzella, 4 Barbieri, 7 Zerbin, 18 Collocolo, 22 Floriani Mussolini, 27 Vandeputte, 29 Maleh, 32 Payero, 33 Grassi, 38 Bondo
ATTACCANTI
9 Djuric, 10 Vardy, 77 Okereke, 90 Bonazzoli, 99 Sanabria
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