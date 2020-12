Sono 2.783 le persone che risultano attualmente in isolamento in provincia di Cremona per il Covid. Tra questi ci sono i direttamente positivi, le persone in isolamento fiduciario in quanto contatti di positivi e i soggetti rientrati dall’estero. Questi i numeri forniti dall’Asst ValPadana, che raccontano di una situazione ancora piuttosto impegnativa per il territorio, considerando che a livello nazionale i soggetti in isolamento domiciliare positivi al tampone sono oltre 60mila.

Per chi è in isolamento domiciliare con sospetta o confermata Covid-19 vi sono delle precise indicazioni da parte del ministero: innanzitutto l’obbligo di restare lontani dagli altri familiari, possibilmente in una stanza singola ben ventilata. Vietato, ovviamente, ricevere visite. Il malato deve tenere indosso la mascherina o comunque adottare una rigorosa igiene respiratoria e lavare le mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica ogni volta che si starnutisce o tossisce.

Per i familiari che assistono persone in isolamento domiciliare, è bene evitare qualsiasi avvicinamento al malato se non sia in buona salute o se si soffre di patologie che li possono mettere a rischio. Chi presta l’assistenza deve indossare la mascherina quando si trova nella stessa stanza del malato e dopo ogni contatto con lo stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone o con una soluzione idroalcolica.

Stoviglie, posate, asciugamani e lenzuola devono essere dedicate esclusivamente alla persona malata. Devono essere lavate spesso con acqua e detersivo a 60/90 °C. Le superfici toccate frequentemente dalla persona malata devono essere pulite e disinfettate ogni giorno. Se la persona malata peggiora o ha difficoltà respiratorie bisogna chiamare immediatamente il 118.

Laura Bosio