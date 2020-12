Mentre si parla di vaccini anti Covid, arriva una nuova segnalazione sulla difficoltà della Regione a rifornirsi di vaccini antinfluenzali. Come segnala oggi il consigliere comunale Dem Matteo Piloni, “con l’ultima gara la Regione trova 50 mila vaccini antinfluenzali per metà dicembre e 500 mila, forse, per metà gennaio. Il fallimento è conclamato”.

“Il 30 novembre scorso Aria, la centrale d’acquisti di Regione Lombardia, ha indetto la tredicesima gara d’urgenza per recuperare le 700 mila dosi mancanti, a detta dello stesso direttore generale della Sanità, Marco Trivelli. La gara, del valore di 9 milioni di euro, è stata aggiudicata il 7 dicembre scorso a Solstar, unico operatore dei tre partecipanti ad avere almeno l’autorizzazione alla vendita dei farmaci da banco, una società che ha iniziato la sua attività il 5 agosto scorso, con un sito internet ancora ‘in costruzione’ e un capitale sociale di 10 mila euro”.

“Dopo tutte le toppe che ha preso Regione Lombardia – commenta Piloni – avremmo auspicato l’affidamento di questo approvvigionamento ad una società solida, di esperienza e capace di gestire una commessa da 9 milioni di euro”.

“Nel frattempo – aggiunge il consigliere dem – delle 120 dosi ordinate da ciascuno dei nostri medici una decina di giorni fa, non c’è ancora alcuna traccia”.