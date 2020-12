Un 37enne è ricoverato in condizioni serie all’ospedale di Cremona dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale. L’uomo ha fatto tutto da solo: per cause ancora da accertare, poco dopo le 18,30 di mercoledì in via Cogrossi a Casalmorano, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo su cui viaggiava, uscito poi di strada. La dinamica è stata piuttosto violenta, tanto che il quadro clinico dell’automobilista è apparso subito grave, anche se non dovrebbe essere a rischio di vita. Sul posto vigili del fuoco e ambulanza, oltre ai carabinieri che si sono occupati dei rilievi.