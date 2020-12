Stamattina, giovedì 10 dicembre, Roberto Dellanoce, pittore soresinese e menbro dell’Associazione Artisti Cremonesi, ha donato due dipinti realizzati durante il lockdown all’Ospedale di Cremona, in segno di riconoscenza ai sanitari. Ad accogliere la donazione il Direttore generale Giuseppe Rossi che, ringraziando il pittore a nome di tutti per il bellissimo gesto, ha confermato: “La bellezza e l’arte rappresentano una cura, soprattutto in momento come questo”. “L’idea di donare queste opere – ha spiegato Dellanoce – nasce dalla consapevolezza che solo con la speranza e la bellezza si potrà creare un mondo migliore, anche in seguito a periodi di forte criticità come quelli che stiamo attraversando”.

“Il dipinto dal titolo Campanili – commenta Simone Fappanni, critico d’arte – rappresenta tre importanti torri campanarie della nostra provincia, quella di Cremona, Crema e Soresina, unite dal tricolore. Le tre torri sono il simbolo di una speranza – quella di una pronta ripresa dopo il tremendo sviluppo pandemico – e di una nuova vita”. Il dipinto a olio su tavola dal titolo “Tricolore” è “simbolo dei sogni e del coraggio degli uomini che hanno fatto l’Italia”.