E’ di 60 il numero dei nuovi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in provincia di Cremona. 32.871 i tamponi processati per una percentuale dell’8,9%. 2.938 i nuovi casi in Lombardia, di cui 225 debolmente positivi. Scendono di 15 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 733, mentre scendono di 196 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 5.417 ricoverati. 132 i decessi. Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 844 contagi, di cui 299 in città, Bergamo 130, Brescia 163, Como 315, Lecco 64, Lodi 104, Mantova 232, Monza e Brianza 239, Pavia 171, Sondrio 77 e Varese con 464. I guariti/dimessi sono 2.600.

Sono stati 18.727 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 16.999) per un totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria di 1.805.873 contagiati. Nell’ultima giornata i decessi covid sono stati 761, mentre ieri ne erano 887 , per un totale di 63.387 vittime dall’inizio dell’epidemia. I guariti in totale sono invece 1.052.163 (+24.169). I casi attualmente positivi sono 690.323. Di questi, 28.562 sono i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi e 3.265 quelli in terapia intensiva. Complessivamente i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono stati 190.416. La Regione con più casi positivi su base giornaliera è il Veneto, seguita da Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna.