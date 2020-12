Ritorno a scuola dopo le festività natalizie: l’Agenzia del Trasporto Pubblico sta realizzando un’analisi dei flussi degli studenti per capire in che modo rimodulare l’offerta dal 7 gennaio quando anche le scuole superiori torneranno in presenza al 75% (ma con i mezzi pubblici al 50%). Oltre ai sondaggi che i singoli istituti stanno svolgendo al proprio interno, l’Agenzia del Tpl diretta da Claudio Cerioli ha messo a punto un ‘app che può essere scaricata direttamente dagli studenti. Il 18 dicembre questi dati saranno esaminati dal Tavolo coordinato dal Prefetto con la partecipazione degli enti locali e della direttore Ust. gb

(videoservizio Simone Arrighi)