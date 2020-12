Raffica di incidenti nel territorio tra la nottata e le prime ore della mattina di domenica, a causa della nebbia. Il primo degli schianti, il più grave, si è verificato sulla rotonda di Cicognolo, lungo la via Mantova, dove due auto si sono scontrate intorno alle 23. Sul posto, insieme ai soccorritori del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i veicoli. Due le persone coinvolte, di cui uno è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Cremona.

Un’ora e mezza dopo, intorno a mezzanotte e mezza, un altro schianto ha interessato la via Brescia, all’altezza della rotonda di Cicognolo, dove una vettura, condotta da un 25enne, è finita fuori strada. Anche in questo caso sono intervenuti i pompieri, insieme al 118, per estrarre il ferito dall’auto. Le sue condizioni per fortuna non sono gravi. Infine l’ultimo della serie si è verificato intorno alle 7.30 della mattina, sulla Sp591, tra Crema e Montodine, dove una ragazza di 26 anni ha perso il controllo della propria auto, ribaltandosi, fortunatamente senza gravi conseguenze: se l’è infatti cavata con ferite lievi.