Continua la somministrazione, gratuita, del vaccino antinfluenzale attraverso lo spray Fluenz Tetra per i bambini e i ragazzi dai 2 ai 18 anni. La prenotazione potrà essere effettuata fino al 17 dicembre 2020 e la somministrazione viene effettuata dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle11.30 (Telefono 0372 497454) presso la Comunità “La Vela” (via San Sebastiano 14).

Il vaccino spray non può essere somministrato:

– Ai soggetti immunodepressi

– A soggetti con asma grave scompensata e dispnea in corso

– Alle ragazze in gravidanza

– In presenza di una malattia del sangue o di una malattia oncologica a carico del sistema immunitario

– In caso di terapia con corticosteroidi ad alte dosi

– In caso di terapia con Aspirina in corso/o prevista nelle 4 settimane successive alla vaccinazione

– In presenza di allergia a uovo, proteine dell’uovo e/o gentamicina e/o gelatina animale o carni rosse

Il vaccino spray PUO’ essere somministrato in soggetti:

– Con infezione da HIV asintomatica

– Con patologia asmatica in compenso anche se è in corso la terapia inalatoria

– Che stanno ricevendo corticosteroidi topici/inalatori o corticosteroidi sistemici a basso dosaggio o in caso di terapia con corticosteroidi come terapia sostitutiva (es.: per insufficienza surrenalica)

– Che convivono con neonati e gravide

– Che frequentano scuole o asili.