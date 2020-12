Le Fiere Zootecniche Internazionali di Cremona si chiudono oggi con quello che è stato definito il Festival della vacca da latte. La rassegna si è tenuta dal 3 al 5 dicembre, ma mancava la parte più caratteristica, quella della sfilata dei capi di bestiame che solitamente si mostrano davanti ai giudici nello spazio allestito al PalaRadi.

Quest’anno causa pandemia, si è tenuto tutto online: nelle scorse settimane una troupe di CremonaFiere si è recata in ognuna delle aziende agricole interessate per filmare sfilata e dettagli degli esemplari migliori. I video, suddivisi per categorie in base alla razza, sono stati presentati nella giornata di lunedì, dalle 15, con cadenza oraria, sul sito di CremonaFiere: razza jersey, le brune, le holstein e per finire le supreme champion.

Per ogni categoria si decretano la vincitrice assoluta, la campionessa di riserva, ed eventuali menzioni speciali. Anche quest’anno i giudici internazionali hanno fatto il loro lavoro e le fiere zootecniche tornano, si spera in presenza, il prossimo anno.

Giovanni Rossi