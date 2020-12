Nei giorni scorsi, intorno alle 21.00, nel territorio di Soncino, lungo la SP235, una pattuglia della Radiomobile di Crema in servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori in genere, ha intercettato un’autovettura sospetta, modello Alfa Romeo Giulietta, con due persone a bordo. Da accertamenti effettuati attraverso la Centrale Operativa l’auto è risultata avere le targhe oggetto di furto nel milanese. I militari hanno quindi cerato di fermare il mezzo, ma i due occupanti, vista l’auto dei Carabinieri, si sono dati alla fuga. L’inseguimento si è protratto fino al Comune di Roccafranca (Brescia) nei pressi del centro commerciale ‘Rocca Center’, dove i due occupanti hanno abbandonato l’auto in un campo limitrofo, dandosi alla fuga a piedi. Le immediate ricerche non hanno permesso di rintracciare i due individui che quindi facevano perdere le loro tracce. La Giulietta, risultata da successivi accertamenti anch’essa oggetto di furto nel comasco, è stata quindi recuperata per gli opportuni accertamenti, in attesa di essere restituita al legittimo proprietario.