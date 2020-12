Dal 15 al 21 dicembre sono numerosi gli appuntamenti del Salone dello Studente Junior online, annuale appuntamento d’informazione e orientamento organizzato dall’Informagiovani del Comune di Cremona e rivolto a ragazzi e famiglie delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado che si propone quest’anno in versione digitale.

Per l’intera settimana, nell’ambito della rassegna A tu per tu con le scuole, dirigenti scolastici, docenti e studenti, nel corso di brevi interviste condotte da Andrea Mattioli, HR Manager e Animatore Digitale, presenteranno il proprio istituto, dialogando con gli esperti di orientamento dell’Informagiovani e rispondendo a domande e curiosità di ragazzi e genitori.

IL CALENDARIO

• Martedì 15 dicembre

16.30 – 17.30 – Fondazione Enaip Lombardia – Centro Servizi Formativi di Cremona

Mercoledì 16 dicembre

18.15 – 19.15 – Ente Scuola Edile Cremonese C.P.T.

• Giovedì 17 dicembre

18.15 – 19.15 – IAL – Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia S.r.l. – Impresa Sociale

• Sabato 19 dicembre

09.00 – 10.00 – I.I.S. “A. Ghisleri” – Indirizzo Economico

10.00 – 11. 00 – I.I.S. “A. Ghisleri” – Indirizzo Tecnologico

11:15 – 12:15 – Liceo Ginnasio Statale e Liceo Linguistico Statale “D. Manin”

Venerdì 18 dicembre, alle 18, Federica Frosi, psicologa dell’orientamento, che da anni collabora con l’Informagiovani, replicherà, per tutti i genitori che non hanno potuto partecipare all’appuntamento di venerdì 11 dicembre, l’incontro Scegliere: una questione di famiglia. La scelta della scuola secondaria di secondo grado è un momento importante non solo per i ragazzi, ma per tutta la famiglia. Federica Frosi offrirà ai genitori consigli preziosi e strumenti per accompagnare i propri figli nella definizione del percorso scolastico più adatto a valorizzare le proprie capacità.

Lunedì 21 dicembre, sempre alle 18, si svolgerà l’incontro Orientati al futuro: il percorso scolastico nel percorso di vita nel corso del quale Federica Frosi illustrerà alle famiglie la panoramica dell’offerta formativa a Cremona.

Come partecipare. Tutti gli incontri saranno trasmessi online in diretta: sull'area web del Salone dello dello Studente accessibile agli indirizzi www.salone-studente.it,

informagiovani.comune.cremona.it e

www.comune.cremona.it; sulla pagina Facebook

www.facebook.com/informagiovani.cremona; sul canale Youtube

www.youtube.com/user/informagiovanicr.

_blankwww.youtube.com/user/informagiovanicr.