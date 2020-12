Una nuova apparecchiatura radiologica al Pronto Soccorso dell’ospedale di Cremona grazie alla donazione degli Amici dell’Ospedale ‘Gianni Carutti’. La raccolta fondi è stata avviata nel 2018 e oggi, martedì 15 dicembre, ha trovato la sua piena realizzazione. Dopo i lavori di adeguamento dei locali, l’apparecchiatura è stata istallata in un locale dedicato del Pronto soccorso. Nel frattempo si è conclusa anche la formazione degli operatori. Migliora, in questo modo, anche la gestione del paziente in urgenza, come sottolineano proprio dall’Asst. Il Direttore Giuseppe Rossi ha quindi commentato: “Questo è il primo passo per rilanciare l’accoglienza al Pronto Soccorso che non è un luogo di smistamento, ma è il luogo dove inizia il percorso di cura del paziente. Per questo l’interazione fra il Pronto soccorso e gli altri reparti è fondamentale”.

(videoservizio di Michela Cotelli)