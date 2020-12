Nuovo Capo di Gabinetto nella Prefettura di Cremona, dove questa mattina si è insediato – al posto di Alfonso Sadutto passato alla prefettura di Fermo – il viceprefetto aggiunto Stefano Musarra.

L’attuale momento di restrizioni da Covid-19 non ha consentito allo staff della Prefettura di rivolgere un saluto di ringraziamento pubblico al Capo di Gabinetto uscente “per la preziosa attività presentata negli ultimi due anni presso questa Sede, a cui va un sincero augurio per una brillante carriera”, si legge in un comunicato della Prefettura e allo stesso modo di presentare pubblicamente il nuovo arrivato.

Originario di Messina, laureato in giurisprudenza e abilitato all’esercizio della professione forense, Stefano Musarra ha prestato servizio presso la Prefettura di Biella e, precedentemente, a Massa-Carrara, svolgendo, in entrambe le sedi, l’incarico di Capo di Gabinetto.

Entrato nell’Amministrazione civile dell’Interno nel 2011, ha maturato esperienze professionali anche al Ministero dell’Interno, ove, durante il periodo di formazione dirigenziale, è stato assegnato al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.

Il Prefetto Vito Danilo Gagliardi ha dato il benvenuto al dirigente, formulando gli auguri di buon lavoro e auspicando un futuro di proficua collaborazione nella nuova Sede.