Un curioso incidente accaduto poco dopo le 22 di ieri sera ha coinvolto un furgone della ‘NuovaNeon’ per la posa delle luminarie natalizie. Il mezzo adibito ad installare le luci era in azione in corso Garibaldi quando improvvisamente, per cause in via di accertamento, si è ribaltato su un fianco. Per rimetterlo in carreggiata sono dovuti intervenire i vigili de fuoco. Sul corso si sono portati anche gli agenti della polizia locale. Nessuno si è fatto male.