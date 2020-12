Sono terminati i lavori di potenziamento dell’illuminazione in viale Po. Previste per le prossime sere tutte le prove illuminotecniche e, all’inizio della prossima settimana, l’inaugurazione con l’amministrazione comunale. In tutto sono stati installati 41 nuovi lampioni e 48 sbracci, cioè nuove lampade collegate ai vecchi pali che vanno ad illuminare la parte di pista ciclabile e di percorso pedonale di cui si è lamentata la scarsa illuminazione.

Dunque in tutto i nuovi punti luce sono 89 per un totale di 550 metri di cavidotti. L’installazione è stata curata da Citelum, si tratta di tutte lampade led. Una richiesta fatta dai residenti al comune di Cremona, poiché la visibilità serale era notevolmente ridotta.

Dalla prossima settimana si partirà con la sostituzione in varie vie del centro di una cinquantina di punti luce tra cui corso Vittorio Emanuele II, via Belfuso, via Boldori, via Cavallotti, via Ugolani Dati, via Massarotti, con l’ esclusione dell’area monumentale. I fari sono tutti sottogronda o agganciati alle facciate degli edifici.

Silvia Galli