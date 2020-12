Una petizione online, indirizzata all’amministrazione comunale, “affinché si faccia chiarezza e si dia soluzione al problema dei continui sbalzi di corrente elettrica che colpiscono il territorio comunale”: l’idea è stata lanciata da Christian Di Feo, politico del Movimento 5 Stelle (ex consigliere comunale a Crema).

“Negli ultimi mesi e in svariate occasioni climatiche si riscontrano numerose interruzioni della distribuzione dell’energia elettrica su tutto il territorio comunale, a volte per lunghi periodi e a volte ripetutamente nell’arco della stessa giornata” scrive Di Feo. “Queste interruzioni portano con se numerosi disagi per cittadini e imprese, amplificati dall’emergenza sanitaria in corso e la conseguente necessità di vivere maggiormente entro le mura domestiche”.

In effetti molte sono le segnalazioni comparse sui social network negli ultimi tempi, in merito a ripetuti disagi. “In qualità di cittadini di Soresina (CR) con questa petizione siamo a chiedere al Comune, nella figura della sua amministrazione, i motivi delle continue interruzioni di corrente elettrica che colpiscono l’intero territorio comunale portando con se numerosi e svariati disagi; quali strategie intenda adottare o sta adottando nel breve periodo affinché si ponga fine a tale disagio; di rendere edotta tutta la cittadinanza, quanto prima, delle risposte di cui sopra mediante il canale che si ritiene più opportuno e nel rispetto della situazione sanitaria attuale”.