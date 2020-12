Aumentano i contagi in provincia di Cremona: il numero dei nuovi positivi nelle ultime 24 ore è di 73 rispetto ai 24 di ieri per un numero di tamponi di 27.044. La percentuale è scesa del 7,1%. Scendono a 1.944 i nuovi casi in Lombardia, di cui 152 debolmente positivi. Scendono di altre 10 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 592, mentre scendono di 161 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 4.495 ricoverati. Aumento dei decessi: 105 rispetto ai 60 di ieri. Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 700 contagi, di cui 283 in città, Bergamo 112, Brescia 248, Como 129, Lecco 46 Lodi 27, Mantova 144, Monza e Brianza 145, Pavia 121, Sondrio 56 e Varese con 80. I guariti/dimessi sono 2.396. Nelle ultime 24 ore in Italia registrati 16.308 nuovi casi su 176.185 tamponi effettuati, che portano il totale dei positivi da inizio emergenza a 1.938.083. I decessi sono stati 553, con il totale delle vittime nel Paese che sale a 68.447. I ricoverati in terapia intensiva sono 2.784, 35 in meno rispetto a ieri.