Incendio in via Dei Ferrovieri Caduti, strada parallela a via San Francesco d’Assisi, nella zona del deposito ferroviario. Il rogo è scoppiato oggi pomeriggio verso le 17,30 nel garage di una palazzina. A prendere fuoco è stata una macchina parcheggiata in uno dei box. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno iniziato le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza. I residenti sono stati fatti uscire per precauzione. Tanto spavento, ma per fortuna sembra che nessuno sia rimasto ferito, anche se per precauzione sono stati allertati anche i medici del 118. Danni ingenti: le fiamme hanno distrutto sia l’auto che tutto quanto si trovava all’interno del garage. Il lavoro dei vigili del fuoco è durato per più di quattro ore.

Sara Pizzorni

Foto di Francesco Sessa