E’ stato consegnato oggi, lunedì 21 dicembre, in Comune dalla Società Cooperativa Sociale Nazareth un albero di Natale. L’educatore Nicola Cardillo con un gruppo di ragazzi di Giona, che operano all’interno del laboratorio Sharewood, ha realizzato questo albero di Natale. Alla breve cerimonia erano presenti il Sindaco Gianluca Galimberti, l’assessore alle Politiche Sociali e della Fragilità Rosita Viola, l’assessore alla sicurezza Barbara Manfredini, Giulia Fiammenghi della Società Cooperativa Sociale Nazareth e la famiglia dell’ex vice comandante della polizia Locale Roberto Ferrari che sostiene il laboratorio. La consegna di quest’albero di Natale è stata l’occasione per un momento di commemorazione di Roberto Ferrari, in concomitanza con l’anniversario della morte.