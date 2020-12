Solo nove i casi positivi al Covid in provincia di Cremona: numeri in forte calo, sia nel nostro territorio sia in Lombardia, dove se ne sono registrati 950. Più basso però anche il numero dei tamponi, 10.587 quelli effettuati, con un rapporto dell’8,9%.

Continuano a calare i ricoverati, che sono 4.232 (-109), così come i pazienti in terapia intensiva, 561 (-22). Sono invece 41 le nuove vittime.

I nuovi casi per provincia:

•Milano: 426 di cui 173 a Milano città;

•Bergamo: 72;

•Brescia: 157;

•Como: 31;

•Cremona: 9;

•Lecco: 19;

•Lodi: 15;

•Mantova: 54;

•Monza e Brianza: 92;

•Pavia: 35;

•Sondrio: 1;

•Varese: 14.