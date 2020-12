Un pensiero di Natale per i minori di 14 anni pesnato dall’Amminsitrazione Comunale di Sospiro insieme a vari soggetti del territorio come la Pro Loco, la Protezione Civile, la parrocchia, il gruppo ecologico ‘El muroon’, l’Associazione Carabinieri e la Polizia. Nella giornata di sabato 19 dicembre, infatti, per le vie del paese si è provveduto alla distribuzione di circa 300 pacchetti regalo per i cittadini più piccoli di Sospiro. Ogni pacchetto conteneva cioccalatini e un biglietto di auguri ed è stato distribuito da un gruppo di volontari.