Sarà il 27 dicembre il v-day all’ospedale di Cremona: il primo giorno di vaccino anti-covid vedrà il coinvolgimento di una cinquantina di volontari. La vera e propria campagna vaccinale, tuttavia prenderà il via dai primi di gennaio, e sarà rivolta al personale Asst e medico/sanitario che ha dato disponibilità, sebbene ancora non sia noto il numero complessivo. Questa fase durerà circa due mesi, quindi si partirà coi vaccini al resto della popolazione. La struttura è già dotata di un frigorifero per la conservazione dei vaccini, ma nei prossimi giorni ne arriverà un secondo.