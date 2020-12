Si è spento Arnaldo Nolli, titolare della trattoria Alba di via Persico. Il locale aveva chiuso i battenti a giugno, ma successivamente ha riaperto con una nuova gestione.

Ma Arnaldo non ha potuto godersi il meritato riposo: era già qualche mese che l’uomo accusava problemi di salute e si è aggravato in poco tempo. Un brutto male non gli ha lasciato scampo.

I cremonesi ricordano bene la storia di quel locale, punto di riferimento della Cremonese, di cui un tempo è stato sede.