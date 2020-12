Contributi in arrivo per Castelleone e Cappella Cantone nell’ambito del Protocollo d’intesa siglato dalla giunta di Regione Lombardia col Ministero dello Sviluppo economico (Mes) per l’utilizzo del ‘Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all’attivazione di una social card per i residenti delle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi’. Naturalmente per quanto riguarda i comuni del cremonese si tratta di estrazione di gas. L’uso di questi fondi è destinato a investimenti in opere pubbliche e nel sociale.

“Mettiamo a disposizione del territorio 122.485 euro” commenta l’assessore Raffaele Cattaneo. “Sono ulteriori risorse rese disponibili dal Ministero Economia e Finanze (Mef), grazie ad al lavoro di Regione Lombardia e dei Comuni, che ha portato ad un’intesa siglata nel 2019 e ad una governance che in poche settimane ha consentito di finalizzare e di trasferire questi fondi, che provvederemo a ripartire e a liquidare ai Comuni interessati. E che segna l’inizio di un contributo stabile che i comuni di Cappella Cantone e Castelleone (Cr), Cavenago d’Adda, Mairago, Merlino e Turano Lodigiano (Lo) riceveranno. Destinandoli come pattuito a misure compensative dell’attività estrattiva che avviene nei loro territori, per la riqualificazione ambientale, economica e sociale”.

“Le Amministrazioni comunali coinvolte – conclude Cattaneo – informate tramite Mairago, hanno condiviso con noi la modalità di impiego delle somme. Ed hanno deciso di destinare le risorse disponibili (Fondo 2019) all’attivazione di misure di qualificazione ambientale, sviluppo economico e di coesione sociale. Ciò in relazione alle esigenze di ciascun Comune e a beneficio dei cittadini e delle famiglie delle rispettive comunità locali. Ora confidiamo nei tempi brevi per l’erogazione delle cifre pattuite” conclude Cattaneo.

C’è poi un ulteriore decreto che ripartisce i fondi degli anni precedenti, 615mila euro, di cui 200mila euro andranno a Castelleone e 10mila a Cappella Cantone.