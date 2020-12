Il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti e l’assessore alle Politiche Sociali Rosita Viola questa mattina, martedì 22 dicembre, hanno incontrato i volontari dell’Auser al di fuori della palazzina di Cremona Solidale per ringraziarli del lavoro che stanno svolgendo da mesi durante l’emergenza Covid e in particolare da quando sono riprese le visite dei famigliari, attraverso le vetrate. Presenti tra gli altri la presidente di Auser Donata Bertoletti, il presidente del Cda Emilio Arcaini con alcuni altri componenti del Consiglio, volontari a loro volta in quanto hanno rinunciato al compenso.

In totale, si tratta di una ventina di volontari che in questo periodo Covid si stanno occupando soprattutto dell’assistenza ai visitatori. Se prima il loro contributo si spendeva soprattutto nella collaborazione con gli operatori sanitari all’interno delle strutture, oggi sono impegnati soprattutto nella misurazione delle temperature all’ingresso e nella consegna dei cambi per gli ospiti.