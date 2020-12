Ingresso e uscite scaglionate, alle 8 e alle 9.30 e alle 13 e 14.30: questa la soluzione a cui è giunta la prefettura dopo una serie di tavoli tecnici, sul rientro a scuola. Crema e Casalmaggiore continueranno invece a fare l’accesso normale. Ad annunciarlo è il prefetto, Vito Danilo Gagliardi, che mercoledì presiederà l’ultima riunione con il mondo della scuola.

“Ringrazio con orgoglio il provveditore, i presidi e il corpo docenti, ma anche il personale Ata e tutti coloro che lavorano nel mondo della scuola per il sacrificio che viene richiesto, e l’agenzia del trasporto pubblico per aver lavorato a un’applicazione che consenta di gestire la movimentazione degli studenti per scuola e per zona” ha sottolineato il prefetto. “Non è stato semplice riuscir a garantire allo stesso tempo il 75% della didattica in presenza e il 50% della capienza degli autobus”.

Laura Bosio