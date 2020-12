Alla vigilia della partita con il Monza, in programma domani sera, domenica 27 dicembre alle 21.00 allo Zini, e prima dell’allenamento odierno, Pierpaolo Bisoli presentato la sfida: “Il Monza è stato costruito per stravincere il campionato. Ha tutto per riuscirci: caratteristiche fisiche, tecniche, ha una rosa completa e con giocatori di Serie A. Ci attende una partita difficile, avremo rispetto dell’avversario ma non paura. Sappiamo di attraversare un buon momento e siamo consapevoli di ciò che dovremo fare, iniziando dalla necessità di alzare i ritmi. Sarebbe un errore adattarsi al loro ritmo, le proveremo tutte e vedremo come finirà”. (l’articolo completo su CremonaSport)