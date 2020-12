Sono stati 184 i controlli effettuati dalla Polizia Locale nella giornata di ieri, 25 dicembre. L’intensificazione dei controlli, effettuati sotto il controllo della Prefettura, non ha comunque portato ad alcuna sanzione. Se da un lato il maltempo ha limitato gli spostamenti a piedi, dall’altro l’azione dei vigili si è concentrata anche sul presidio della rete viaria cremonese che ha manifestato qualche criticità dovuta agli allagamenti causati proprio dalle forti piogge.

Il servizio natalizio della Municipale ha visto impegnate in tutto 12 pattuglie, dalle 7.00 all’1.00 di notte: 5 nella mattinata, 4 nella fascia pomeridiana e 3 in quella serale. Anche oggi l’attenzione della Polizia Locale rimane alta con il dispiegamento di 11 pattuglie (ripartite come ieri, ma con una in meno nella fascia serale).

Nella mattinata di oggi, invece, complice anche il bel tempo che ha indotto molti cremonesi a svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione (consentita anche in zona rossa), sono stati effettuati 137 controlli ed è stata elevata una sanzione per spostamento non autorizzata. Il comandante della Locale Pierluigi Sforza, che questa mattina insieme al sindaco Gianluca Galimberti, all’assessore Barbara Manfredini e al prefetto Vito Danilo Gagliardi, ha fatto visita alle pattuglie, ha voluto sottolineare il “rispetto e la correttezza” dei cremonesi.