Vaccinazioni anti Covid, bilancio del drammatico 2020, misure economiche a sostegno delle categorie in crisi, progetti per il nuovo anno e per quelli futuri, sviluppo del territorio cremonese: sono questi i temi trattati dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervistato dal direttore di Cremona 1, CremonaOggi, CremaOggi e OglioPoNews, Guido Lombardi. Ecco il video con l’intervista integrale al governatore regionale.