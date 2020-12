Sarà un capodanno inconsueto, questo è certo. Ma potrà comunque regalarci un piacevole viaggio nei sapori di casa nostra, grazie ad una tavola che punti sui cibi a chilometro zero, frutto del lavoro delle aziende agricole del territorio. E’ quanto propongono gli agricoltori della Coldiretti, che anche stamattina – come ogni martedì – aspettano i buongustai presso il portico del Consorzio Agrario di Cremona, in via Monteverdi. “Mini-market di Campagna Amica per la tavola di capodanno” è il tema dato oggi al mercato che, sfidando freddo e neve, ha preso avvio puntuale alle ore 8, per proseguire fino a mezzogiorno.

Ogni azienda agricola presenta una o più “gustose idee” per i piatti della tavola di fine anno. Ci sono gli affettati (coppa, pancetta, fiocchetto) e i formaggi di capra che aprono il menu, alla voce antipasti, per approdare ai primi (ad esempio la pasta fatta in casa in vendita presso il mercato, ma c’è anche la possibilità di prenotare e ricevere direttamente cucinati a casa piatti da asporto come “crespelline d’inverno con verdure dell’orto e bagos” o “cappellaci allo storione con crema al burro”). Immancabile sulla tavola del veglione di capodanno sarà il cotechino, rigorosamente nostrano, garantito dal produttore. Ad accompagnare le portate, tutte le verdure di stagione, proposte in via Monteverdi direttamente da chi le coltiva. Il menu prosegue con la proposta-formaggi, accompagnati e impreziositi dal miele degli apicoltori. La visita al mercato di Campagna Amica può allora diventare occasione per scoprire tutti i mieli prodotti dall’apicoltura cremonese, lasciandosi consigliare dai produttori in merito ai migliori abbinamenti ai formaggi tipici. La frutta di stagione accompagna i buongustai verso la conclusione del cenone di capodanno. Immancabile il dolce, anch’esso rigorosamente a km zero, con panettone, biscotti o sbrisolona secondo la ricetta degli agricoltori. Il tutto accompagnato da buon vino italiano.

Anche nell’ultimo appuntamento dell’anno 2020 con il mercato di Campagna Amica del martedì, Coldiretti Cremona rinnova l’invito: #MangiaItaliano. “Non è un semplice slogan – spiegano gli agricoltori di Coldiretti Cremona –. E’ una scelta, importante e concreta, a difesa del Made in Italy, del nostro territorio, dell’economia e del lavoro nel nostro Paese”. Il mercato del martedì mattina proseguirà nel nuovo anno: il primo appuntamento dell’anno 2021 è fissato per martedì 12 gennaio.