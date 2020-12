Intervento questa mattina, mercoledì 30 dicembre, dei Vigili del Fuoco in via Stefano Jacini a causa di alcuni calcinacci caduti dall’edificio della scuola ‘Beata Vergine’. Gli uomini del 115 erano già intervenuti nell’area per lo stesso motivo nella giornata di ieri. Questa mattina, in ogni caso, è stato trovato sul marciapiede anche un mattone, tanto che l’area è stata transennata preventivamente. L’edificio presentava un cornicione pericolante e un distacco di intonaco, con i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area. Sulla facciata è stato anche registrato il distacco di un cavo dell’illuminazione appesantito dalla neve.