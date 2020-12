Aumentano i contagi in provincia di Cremona dove sono 82 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore rispetto ai 38 di ieri per un numero di tamponi superiore: 23.878 rispetto agli 11.607 di ieri per una percentuale scesa al 7%. 1.673 i casi in Lombardia, di cui 112 debolmente positivi. Scendono di altre 17 unità i ricoveri in terapia intensiva per un totale di 481, così come scendono di 17 unità i ricoveri negli altri reparti per un totale di 3.617 ricoverati. I decessi sono 80. Per quanto riguarda le altre province: Milano registra 450 contagi, di cui 115 in città, Bergamo 70, Brescia 226, Como 99, Lecco 60, Lodi 62, Mantova 170, Monza e Brianza 121, Pavia 146, Sondrio 51 e Varese con 136. I guariti/dimessi sono 3.015. Sono 16.202 i contagi registrati nelle ultime 24 ore in Italia secondo il bollettino appena diffuso dal ministero della Salute, per un totale di 2.083.689 casi di Coronavirus. Si registrano anche 575 morti, per un totale di 73.604 vittime dall’inizio della pandemia. I guariti nell’ultima giornata sono, invece, 19.960. I casi attuali sono 564.395 (-4.333). Effettuati 169.045 tamponi in 24 ore.