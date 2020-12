In provincia di Cremona le morti registrate dal primo marzo al 31 ottobre sono 4735, quasi 2200 in più rispetto alla media del quadriennio precedente, con un incremento dell’86%. Questo il dato che emerge dall’ultimo report dell’Istat,

Questi i numeri principali su scala nazionale diffusi dall’Istat. nel rapporto, diffuso oggi, redatto sulla base dei dati raccolti insieme all’Istituto Superiore di Sanità. Guardando ai singoli territori, per Cremona l’incremento è stato del 79%, a Casalmaggiore dell’85 e a Crema del 105%.

Guardando ai singoli comuni, spicca un incremento del 400% a Torlino Vimercati e Derovere, il primo passato dai 2 decessi medi del periodo 2015-2019 a 7 nel 2020 e il secondo da 2 a 4. Escludendo questo caso limite, in cui il distacco sembra più ampio a causa del basso numero di abitanti, il Comune dove è andata peggio si rivela Olmeneta, con un incremento del 240%, seguita da Crotta d’Adda (207%), Paderno Ponchielli (204%) e da Corte de’ Cortesi con Cignone (200%).

A spiccare, tuttavia, sono anche comuni in cui i decessi sono addirittura calati in questo periodo: -68% a Ripalta Guerina, -25% a Ticengo, -21% a Voltido. Ma anche in questo caso si tratta di casi limite, caratterizzati da un molto basso numero di abitanti.

A livello nazionale in questo lasso di tempo sono stati 84mila i decessi registrati in più rispetto alla media dei 4 anni precedenti. 57mila sono quelli registrati dalla sorveglianza integrata come morti causate dal Covid19 e nel 60% dei casi si tratta di persone di oltre 80 anni.

LA TABELLA

Laura Bosio