Borse di studio di Confartigianato Imprese Cremona: premiati 24 “bravissimi”

Confartigianato Imprese Cremona ha celebrato nella sede di via Rosario la 41ª Cerimonia di consegna delle Borse di Studio, appuntamento storico dedicato agli studenti che si sono distinti per merito scolastico nell’anno 2024/2025.

Nel corso del pomeriggio sono intervenuti il prefetto Antonio Giannelli, il sindaco Andrea Virgilio e il comandante provinciale dei Carabinieri Paolo Sambataro, che hanno sottolineato il valore della formazione, dell’impegno e del legame tra giovani e territorio.

Le borse di studio, dedicate alla memoria di imprenditori e famiglie che hanno segnato la storia dell’artigianato cremonese, sono state assegnate ai figli e ai familiari di artigiani associati e ai figli dei dipendenti delle imprese aderenti a Confartigianato Cremona.

Momento centrale della cerimonia è stato l’intervento di don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della CEI, che ha proposto una riflessione sui temi della responsabilità, della dignità del lavoro e della formazione delle nuove generazioni.

A portare il saluto dell’associazione è stato il presidente Stefano Trabucchi, che ha ricordato il significato di un’iniziativa che da oltre quarant’anni unisce il mondo dell’artigianato, la scuola e le famiglie del territorio cremonese: “Ogni artigiano lavora con passione e dedizione e questo vi deve ispirare. Siete fortunati ad avere famiglie alle vostre spalle e noi vogliamo essere vicini alle imprese e alle famiglie”.

Di seguito, l’elenco dei premiati della 41ª edizione delle Borse di Studio di Confartigianato Imprese Cremona.

Nina Carrasquilla Grisales, studentessa del Liceo Scientifico Aselli – Borsa di Studio “Leone e Virginia Trabucchi”. Consegna: Stefano Trabucchi e la moglie Franca. Alessandro Toni Barbisotti, studente del Liceo Ginnasio Manin – Borsa di Studio “Vittorio Iacchetti”. Consegna: prefetto Antonio Giannelli. Martina Crotti, studentessa del Liceo Linguistico Daniele Manin – Borsa di Studio “Silvio Iacchetti”. Consegna: sindaco Andrea Virgilio. Paola Vittoria Cairo, studentessa del Liceo Linguistico – Borsa di Studio “Silvio Iacchetti”. Consegna: colonnello Paolo Sambataro. Alice Ida Mainardi, studentessa dell’Istituto Tecnico Agrario Stanga – Borsa di Studio “Adriana Ghisolfi”. Consegna: vicepresidente Daniele Gaimarri. Cristina Conca, studentessa dell’Istituto Superiore Stradivari – Borsa di Studio “Rina Gasparini Iacchetti”. Consegna: Alceste Bartoletti (ANAP Cremona). Ilaria Azzoni, studentessa del Liceo Manin – Borsa di Studio “Dante Ferrari”. Consegna: Giuseppe Ferrari. Tessa Bedeschi, studentessa dell’Istituto Ghisleri-Beltrami – Borsa di Studio “Giuseppina Bassi Ferrari”. Consegna: Giuseppe Ferrari. Maria Teresa Capelli, studentessa del Liceo Scientifico Torriani – Borsa di Studio “Dante Ferrari”. Consegna: Giuseppe Ferrari. Ritira il padre. Giulia Leoni, studentessa del Liceo Scientifico Vida (indirizzo sportivo) – Borsa di Studio “Guido e Vincenzo Rivoltini”. Consegna: Massimo Rivoltini. Matilde Villa, studentessa del Liceo Scientifico Vida (indirizzo sportivo) – Borsa di Studio “Guido e Vincenzo Rivoltini”. Consegna: Massimo Rivoltini. Ritira il padre. Rachele Frigerio, studentessa del Liceo Manin – Borsa di Studio “Lazzaro Nolli”. Consegna: Simona Nolli. Siria Lazzari, studentessa del Liceo Scientifico Vida (indirizzo sportivo) – Borsa di Studio “Marisa e Giuseppe Fanti”. Consegna: Palmiro Fanti. Valeria Scaglioni, studentessa del Liceo Scientifico Aselli – Borsa di Studio “Marisa e Giuseppe Fanti”. Consegna: Palmiro Fanti. Leonardo Lottici, studente del Liceo Ginnasio Manin – Borsa di Studio “Italo Corradi”. Consegna: Roberto Corradi. Dafne Lusiardi, studentessa del Liceo Scientifico Aselli – Borsa di Studio “Angelo Galbignani”. Consegna: Michela Galbignani. Mattia Resemini, studente dell’Istituto Tecnico Industriale Torriani – Borsa di Studio “Cipelletti Maria Grazia”. Consegna: Annamaria Bini. Giulia Banoni, studentessa dell’Istituto Superiore Einaudi – Borsa di Studio “Cipelletti Maria Grazia”. Consegna: Atalio Bini. Nicolò Tonarelli, studente del Liceo Artistico – Borsa di Studio “Cipelletti Maria Grazia”. Consegna: Atalio Bini. Ritira il padre. Nicolò Varoli, studente dell’Istituto Superiore Stradivari – Musicale – Borsa di Studio “Leone e Virginia Trabucchi”. Consegna: Filippo Trabucchi. Nicola Vidari, studente dell’Istituto Superiore Stanga – Borsa di Studio “Giuseppe Denti”. Consegna: Monica Denti. Arianna Visigalli, studentessa del Liceo Ginnasio Manin – Borsa di Studio “Angelo Besostri”. Consegna: Sara Curtarelli.

Non presenti alla cerimonia:

Aurora Francesca Cappelli , studentessa dell’Istituto Superiore di Agraria – Borsa di Studio “Vittorio Iacchetti”.

, studentessa dell’Istituto Superiore di Agraria – Borsa di Studio “Vittorio Iacchetti”. Sofia Oliari, studentessa del Liceo Scientifico Racchetti–Da Vinci di Crema – Borsa di Studio “Rina Gasparini Iacchetti”.

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