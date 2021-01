Paura in via Dalmazia nel primo pomeriggio di venerdì 1 gennaio, quando due grossi lastroni di ghiaccio si sono staccati da un tetto, precipitando al suolo. Fortunatamente in quel momento nessuno stava passando, ma si è reso comunque necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che sono saliti sul tetto con l’autoscala per verificare la situazione ed evitare che la cosa si ripeta. Sul posto anche una pattuglia della Polizia Locale, che ha regolato il traffico durante l’intervento.