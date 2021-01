L’associazione Apicoltori Cremonesi organizza un incontro online il giorno 10 gennaio 2021, dalle ore 9.30 alle ore 13, sul tema: ‘La produzione di api regine – tecniche facili ed efficaci alla portata di tutti’. Relatrice sarà Cristina Palmieri apicoltrice esperta nel settore. Al termine dell’intervento è previsto uno spazio per le domande e le risposte della relatrice.

E’ necessario prenotarsi per partecipare all’evento con una mail ad apicoltoricremonesi@gmail.com indicando indirizzo mail su cui si vuole ricevere il link di ingresso e successivamente l’attestato di formazione e la registrazione dell’incontro. Il giorno prima dell’evento i prenotati riceveranno il link sul quale basterà cliccare all’orario concordato per accedere. L’evento è gratuito per i soci, mentre gli apicoltori esterni non soci pagheranno 15 euro tramite bonifico all’associazione.