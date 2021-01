Le province di Cremona, Brescia e Lecco sono maglia nera in Lombardia per l’andamento dei contagi nell’ultimo mese del 2020. Guardando ai dati diffusi dalla Regione, emerge che nell’ultima settimana di dicembre in queste province c’è stata una ripresa del numero di casi positivi al Covid19, contrariamente al trend di generale discesa delle altre 9 province lombarde.

Sul cremonese, in particolare, si era passati dai 417 nuovi casi di contagio della prima settimana di dicembre ai 356 della seconda, ai 317 della terza, per poi risalire nella quarta, con 324 nuovi casi. Un aumento leggero, soprattutto se paragonato a quello della provincia di Lecco, dove dai 358 nuovi casi della penultima settimana si è passati ai 427 dell’ultima, a dimostrazione dell’andamento altalenante della diffusione del virus.

L’andamento dell’epidemia e il grafico fanno parte dell’aggiornamento settimanale sulla pandemia elaborato da Samuele Astuti, docente alla Liuc di Castellanza e consigliere regionale Pd.