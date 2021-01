Hanno dovuto faticare un bel po’ i proprietari di un allevamento nella frazione Reboana di Cella Dati, nel pomeriggio di sabato 2 gennaio, per recuperare un cavallo uscito dalla stalla e impatanatosi in una roggia. Tanto che, esauriti i tentativi di riportare a casa l’animale, hanno dovuto chiamare i Vigili del Fuoco. L’intervento ha avuto luogo attorno alle 15.30. Il cavallo era riuscito ad uscire dalla stalla, ma una volta libero per i campi è finito dentro ad un canale d’irrigazione pieno d’acqua, dal quale, nonostante i tentativi, non è più riuscito a venir fuori. Quando finalmente i vigili del fuoco sono riusciti a contenerlo con delle fasce, il cavallo era talmente stremato da non opporre resistenza. E’ stato quindi trainato fuori dalla roggia mediante un mezzo agricolo.