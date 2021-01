Il dottor Attilio Calza, noto medico cremonese over 80, spiega perché è importante fare il vaccino anti-covid. La vaccinazione, spiega, sarà una corsa a ostacoli per il virus, che incontrerà tante persone che non saranno in grado di diventare diffusori, oltre che di ammalarsi. Perché non farlo?

Il servizio di Cristina Coppola