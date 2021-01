Tentata rapina in tabaccheria a Martignana Po. E’ successo sabato nel tardo pomeriggio. In azione sono entrate due persone armate di un coltello. I malviventi hanno minacciato la proprietaria del negozio, ma la donna ha reagito, sorprendendo forse i ladri con il suo coraggio e facendoli a quel punto fuggire a mani vuote. Gli uomini sarebbero fuggiti lungo lo stradello che costeggia il canale di via San Serafino, luogo nel quale attorno alle ore 19 di sabato si sono concentrate le ricerche dei Carabinieri di Casalmaggiore.

Nazzareno Condina e Sara Pizzorni