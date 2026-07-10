Durante intervento per lite familiare Carabinieri trovano quasi un etto di hashish

Un intervento di routine per sedare una lite si è concluso con un inaspettato sequestro di sostanze stupefacenti grazie all’attenzione e alla tempestività dei militari della Sezione Radiomobile di Cremona.

Nel pomeriggio dell’8 luglio, intorno alle 16, i militari dell’Arma sono intervenuti in un’abitazione privata per una lite in famiglia. Gli operatori, dopo aver sedato il conflitto, hanno notato un barattolo sospetto nel cortile dell’abitazione.

Al suo interno erano contenuti 93 grammi di hashish, accompagnati da un bilancino di precisione, strumento tipicamente associato al confezionamento e allo spaccio. Un giovane residente nell’abitazione (poco più che ventenne) ha confermato ai militari il possesso dello stupefacente e dello strumento di pesatura.

E’ seguita una perquisizione personale e domiciliare a carico del ragazzo, che ha però dato esito negativo. L’hashish e il bilancino di precisione sono stati immediatamente posti sotto sequestro, e il giovane denunciato all’Autorità Giudiziaria.

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