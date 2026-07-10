“Kurtág 100”, stasera gli allievi della Stauffer in concerto con Ensemble Intercontemporain

Si conclude stasera il progetto Kurtág 100 promosso dall’Accademia Stauffer con l’Ensemble Intercontemporain in omaggio al compositore György Kurtág nel centenario della nascita. Alle 20:30 i giovani talenti si esibiranno nell’Auditorium G. Arvedi di Cremona con i solisti della compagine francese Jeanne-Marie Conquer e Diego Tosi (violini), Odile Auboin (viola) e Renaud Déjardin (violoncello), dopo giorni intensi di lezione cui ha contribuito anche il musicologo Philippe Albèra.

Un progetto che valorizza Kurtág, autore scoperto tardivamente in Europa Occidentale soltanto all’inizio del 1980 e al contempo consente agli strumentisti dei corsi di alto perfezionamento di dedicarsi alla musica contemporanea.

Kurtág, tuttora vivente, è considerato uno degli esponenti più influenti della musica europea del secondo Novecento e il concerto attinge a diverse pagine del suo repertorio, dai folgoranti 12 Microludes per quartetto d’archi all’intensa meditazione Officium breve, fino a brani per strumento solo.

L’appuntamento cala il sipario sulla stagione 2025-2026 di eventi promossi dall’Accademia Stauffer nella città del Torrazzo, parte fondante del percorso formativo intrapreso dagli allievi.

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