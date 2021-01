E’ un inizio di 2021 amaro per la Cremonese che perde 2-0 allo Zini contro il Chievo. Bisoli sceglie a sorpresa di schierare i suoi con un inedito 3-4-3, ma i gialloblù passano in vantaggio con un rigore dubbio realizzato da Giaccherini a metà primo tempo. A 10′ dalla fine, poi, la botta di Bertagnoli chiude i conti. Per i grigiorossi è la terza sconfitta consecutiva. (l’articolo completo su CremonaSport)