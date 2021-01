Da lunedì 4 gennaio sono aperte le iscrizioni per le scuole infanzia del Comune di Cremona per i bambini nati nel 2018 e residenti nel comune che iniziano la frequenza nell’anno scolastico 2021/2022. E’ possibile iscriversi fino alle ore 20 di lunedì 25 gennaio 2021 seguendo le modalità pubblicate sulla home page del sito del Comune (www.comune.cremona.it).

Per “agevolare e supportare le famiglie”, giovedì 7 gennaio, alle ore 17, il Servizio Politiche Educative ha organizzato un incontro online, sulla piattaforma google meet (https://meet.google.com/hih-ewaz-svn?authuser=0) aperto a tutti i genitori interessati, per “fornire ogni informazione utile ai fini delle iscrizioni presso le scuole infanzia comunali e per chiarire eventuali dubbi”.

Inoltre tutte le nove scuole d’infanzia comunali propongono per la mattina di sabato 9 gennaio, un open day dedicato alle famiglie con lo scopo di far conoscere ambienti, spazi e organizzazione della giornata educativa. In base alle norme di prevenzione e di contenimento del contagio da Covid-19, gli incontri si terranno in modalità a distanza sulla piattaforma google meet. Per offrire la

possibilità di visitare virtualmente più sedi, ogni scuola propone due appuntamenti alle 9.00 e alle 10.30 come da elenco con relativo link di accesso di seguito riportato.