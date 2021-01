Niente rientro a scuola giovedì 7 gennaio per le scuole superiori, ma rientro in aula (al 50%) lunedì 11. A deciderlo il Consiglio dei ministri tenutosi nella tarda serata di ieri, lunedì 4 gennaio. Soltanto le regioni che nel monitoraggio di venerdì 8 dovessero essere rosse, secondo le nuove regole dell’indice Rt approvate ieri che abbassano di 0,25 la soglia per ciascuna fascia, non riapriranno le scuole superiori. Nonostante questo, alcune Regioni (per ora non la Lombardia) avevano comunque deciso di rinviare autonomamente la ripresa delle lezioni. Rimane al 7, invece, la data del rientro in aula per scuole elementari e medie.

Sempre da giovedì, verrà introdotta una sorta di ‘zona gialla rafforzata’ nei giorni feriali: niente spostamenti tra Regioni fino al 15, sempre fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case. Nel weekend di sabato 9 e domenica 10, invece, ritorno in zona arancione per tutta Italia.